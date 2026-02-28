Ильшат Фардиев прокомментировал победу лыжников из Татарстана в смешанной эстафете

Фото: t.me/ski_tatarstan

Президент Федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев подвел итоги соревновательного дня на чемпионате России на Сахалине, где сборная Татарстана завоевала золотые медали в смешанной эстафете. Глава федерации отметил особую атмосферу на трибунах и масштабную поддержку болельщиков.

«У Сахалина до сегодняшнего дня был только Татарский пролив, который разделяет материк Евразия и остров Сахалин, соединяя Охотское и Японское моря, самый длинный пролив в Северном полушарии. А сегодня у Сахалина есть самая массовая делегация болельщиков из Татарстана, объединяющая эмоции болельщиков на материке и на острове!» – заявил Ильшат Фардиев.

«Момент с потерей палки у Вероники, ее упорство в нежелании терять драгоценные секунды, замена, которая поначалу со стороны казалась неудачной, а в итоге Вероника на "отлично" справилась со всеми "допусловиями" гонки. Безусловно, красота ведения своего этапа от Сергея Ардашева! Наши золотые – Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова, Сергей Ардашев!» – отметил руководитель федерации.

Ильшат Фардиев также добавил, что все команды республики бежали «по максимуму». Вторая сборная Татарстана (Христина Мацокина, Антон Тимашов, Лариса Рясина, Иван Горбунов) заняла пятое место. Третий состав (Эльвина Альтапова, Владислав Осипов, Анастасия Доценко, Владимир Фролов) финишировал на 12-й позиции. Четвертая команда республики (Анастасия Фалеева, Андрей Ларьков, Ирина Ибрагимова, Виктор Иванов) замкнула семнадцатую строчку итогового протокола.

Завершая выступление, президент федерации выразил уверенность в большом будущем татарстанских лыжников.

«Все эти имена мы еще не раз услышим на Чемпионате как тех, кто делает лыжные гонки ярким видом спорта!» – резюмировал Ильшат Фардиев.