Команда из Татарстана выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам

Фото: t.me/ski_tatarstan

Команда из Татарстана заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам. Команда в составе Лидии Горбуновой, Александра Большунова, Вероники Степановой и Сергея Ардашева преодолела дистанцию за 58 мин. 57,7 сек.

Второе место в гонке заняла команда Ленинградской области (Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева, Александр Бакуров), отстав от победителей на 1,6 секунды.

Тройку призеров замкнула сборная Тюменской области, которую представили Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина и Александр Терентьев. Их отставание от лидеров составило 2 секунды.