Ильшат Фардиев прокомментировал итоги женского масс-старта на чемпионате России

Фото: t.me/ski_tatarstan

Президент Федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев прокомментировал результаты женского масс-старта на 50 км, прошедшего сегодня на чемпионате России в Южно-Сахалинске. Его слова приводит пресс-служба федерации.

«Праздник женский только завтра, но уже сегодня мы хотим высказать восхищение нашими спортсменками, поздравить их мам, бабушек и женщин – тренеров», – заявил Ильшат Фардиев.

Глава федерации отметил, что представительница Татарстана Лидия Горбунова на протяжении гонки шла в группе лидеров, проявляя настойчивость и упорство. Также Ильшат Фардиев выделил работу Ирины Ибрагимовой, Ларисы Рясиной, Христины Мацокиной, Эльвины Альтаповой и Арины Перевозчиковой, сказав, что они молодцы.

«В жизненном марафоне событий много "собак" перебегает дорогу, желаю Вам не замечать этого и продолжать свой путь в своем ритме, в своем счастье! А мы ждем завтрашний мужской марафон, верим в наших парней», – подчеркнул Президент ФЛГ РТ.

Соревнования в Южно-Сахалинске завершатся завтра, 8 марта. Программу чемпионата закроет мужской масс-старт.