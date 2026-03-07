Лыжница Крупицкая стала победительницей масс-старта на чемпионате России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лыжница Евгения Крупицкая стала победительницей масс-старта свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске. Спортсменка преодолела дистанцию 50 км за 2 часа 27 минут 28,9 секунды.

Второй финишировала Елизавета Пантрина, уступившая победительнице 2 минуты 20,9 секунды. Бронзовую награду забрала Екатерина Булычева, отстав от Крупицкой на 2 минуты 27,8 секунды.

В пятерку сильнейших также вошли Мария Истомина и представительница Татарстана Лидия Горбунова, занявшая пятое место.

Соревнования в Южно-Сахалинске завершатся завтра, 8 марта. Программу чемпионата закроет мужской масс-старт.