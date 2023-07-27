Шаймиев поздравил гендиректора ТНВ Аминова с 60-летием

Минтимер Шаймиев: «Как преданный телезритель, внимательно слежу за деятельностью ТНВ»

Фото: © «Татар-информ»

Огромный труд, талант и авторитет Ильшата Аминова сделали ТНВ востребованным и привлекательным каналом. Об этом, поздравляя с юбилеем гендиректора ТРК «Новый век», заявил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Как преданный телезритель, внимательно слежу за деятельностью ТНВ, разнообразием теле- и радиопередач, программ, актуальных тем, что является результатом многогранной творческой деятельности Ильшата Аминова и его слаженной команды», — говорится в видеопоздравлении, опубликованном на сайте канала.

Шаймиев напомнил, что работает с Аминовым уже более 30 лет, вместе с ним прошел сквозь многие трудности и стал свидетелем многих исторических событий.

Ильшату Аминову исполнилось 60 лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Благодаря вашему огромному труду, таланту, высокому авторитету в медиасообществе и, как уже говорил, ответственности перед зрителями, наш любимый канал ТНВ всегда остается привлекательным и востребованным. Особо ценен ваш неизменный курс на созидание и возрождение духовности, призыв к позитивному мышлению и добрым деяниям», — продолжил он.

В заключение Государственный Советник РТ пожелал юбиляру здоровья, вдохновения, сил и удачи в воплощении творческих планов.