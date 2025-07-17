Ильшат Аминов об изменениях ФГОС: «Это – очень опасная тенденция»

Принятие основы государственной языковой политики без разговора с регионами – очень опасная тенденция. Таким мнением на 11-м заседании Государственного совета РТ поделился депутат Госсовета РТ, председатель союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

«Складывается непонятная тенденция некоторых федеральных органов власти – принимать подобные судьбоносные законы, не обсуждая их с регионами. Это – очень опасная тенденция. Следующим шагом будет закон о родных языках. Во вторник будет совещание в Минобразования России. Вы этот закон видели? Я – нет», – заявил Аминов.

Он подчеркнул, что изменения, утвержденные на федеральном уровне, относятся к предметам совместного ведения, даже с точки зрения Конституции России. Однако закон был принят, по словам депутата, в режиме «повышенной секретности».

«Чего они боятся? Всенародного обсуждения? Поправок, которые внесут, в том числе Госсовет Татарстана? Это все вызывает справедливое волнение и непонимание. Почему эти законы пытаются принять без широкого обсуждения?» – возмутился Ильшат Аминов.

Новый приказ об изменениях в ФГОС, который исключает понятие «Родной язык» и заменяет его на «Язык народов России», нужно проверить в Конституционном суде. Он принят незаконно, уверен Аминов.