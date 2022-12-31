Ильшат Аминов о «Татар-информе»: «Были проведены очень серьезные изменения»

Число уникальных пользователей ресурсов «Татар-информа» в 2022 году достигло 18 млн человек. Наибольшая аудитория у сайта информационного агентства – tatar-inform.ru – 15 млн пользователей. Число читателей за год выросло на 38%. При этом количество просмотров превысило 30 млн.

Генеральный директор телерадиокомпании «Татарстан — Новый век» Ильшат Аминов, отмечая успехи ИА «Татар-информ», cказал: «В работе агентства были проведены очень серьезные изменения, которые предполагают и оперативность, и эксклюзив, и, самое главное — компетентные экспертные мнения. Ни одно издание не может похвастаться такой палитрой новостей и таким уровнем экспертов, которые выступают на его площадке».

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