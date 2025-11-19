Ильшат Аминов: к 2030 году у каждого россиянина будет уникальный код доступа к интернету

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Российские платформы смогут заменить YouTube в России. Более того, к 2030 году у каждого россиянина будет персональный код доступа для входа в интернет. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов, комментируя слова зампредседателя комитета ГД по информационной политике Антона Горелкина.

Ранее парламентарий анонсировал, что в среднесрочной перспективе YouTube в России окажется полностью заменен отечественными видеохостингами.

«Если посмотреть логику движения власти, то можно увидеть, что мы постепенно идем к китайскому варианту. А китайский вариант – это строгий персонифицированный заход в интернет при помощи уникального ID-адреса и, соответственно, полный учет посещений, страниц, адресов и так далее, иными словами, абсолютно персонифицированный интернет. По-моему, все идет к этому. Я думаю, что к 2030 году это и произойдет, и у нас у каждого будет персональный код доступа для входа в интернет», - сказал Аминов.