Илон Маск снова возглавил топ богатейших людей мира

Американский бизнесмен, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова занял первую строчку в списке богатейших людей мира. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Маск обошел французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton Бернара Арно, состояние которого на данный момент оценивается в 187 млрд долларов, в то время как американский предприниматель сегодня разбогател до 192 млрд долларов.

На третьем месте в списке самых состоятельных людей мира расположился создатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в 144 млрд долларов, на четвертом— основатель Microsoft Билл Гейтс. Его капитал составляет 125 млрд долларов.

Напомним, аккаунт Маска был признан самым популярным в Twitter, обогнав профиль экс-Президента США Барака Обамы. Просмотры начали активно расти после того, как бизнесмен приобрел социальную сеть. Сделка на 44 млрд долларов была закрыта в конце октября 2022 года.