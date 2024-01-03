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Илон Маск предупредил об угрозе большого демографического коллапса
Самой большой проблемой в мире становится разрастающийся демографический кризис. На это в соцсети Х обратил внимание ее владелец — предприниматель Илон Маск.
«Наибольшей проблемой, с которой сталкивается человечество, является демографический коллапс», — уверен.
Маск заявляет об этой проблеме не впервые. Ранее он отметил, что из-за масштабного кризиса в демографии могут исчезнуть целые нации. К примеру, под угрозой исчезновения находятся культуры Японии, Италии и Франции.
Накануне предприниматель поделился мнением, что 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие.
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