Аккаунты знаменитостей и политиков в Twitter получат галочки разных цветов

В следующую пятницу Twitter запустит продажу подписок верификации пользователей с галочками. Для разных категорий аккаунтов они будут разных цветов, заявил новый владелец соцсети, американский предприниматель Илон Маск. Об этом сообщает РИА Новости.

«Золотая галочка для компаний, серая – для правительства, синяя – для физических людей (знаменитостей или нет), и все верифицированные аккаунты будут вручную аутентифицироваться перед активацией галочки», – сказал бизнесмен.

Напомним, в конце октября Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter. Социальная сеть обошлась ему в 44 млн долларов. Он пообещал либерализовать редакционную политику. Новый владелец также заявил, что социальная сеть «будет делать много глупостей» в ближайшее время.

Ранее Маск объявил о том, что все заблокированные аккаунты в Twitter ожидает «амнистия».