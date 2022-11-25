Маск объявил «амнистию» всем заблокированным аккаунтам в Twitter

Все заблокированные аккаунты в Twitter ожидает «амнистия». Такие результаты по итогам голосования в соцсети объявил ее новый владелец Илон Маск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Участниками опроса стали свыше 3 млн пользователей, из которых 72% проголосовали за разблокировку тех, кто «не нарушал закон и не занимался вопиющим спамом».

«Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе», — объявил Маск в своем аккаунте.

Напомним, что недавно новый владелец Twitter разблокировал аккаунт экс-Президента США Дональда Трампа. В течение нескольких часов число его подписчиков увеличилось более чем на 20 млн.