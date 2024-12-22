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Телевизионная семья Закировых выступили на «семейном» телемарафоне
Телевизионная семья Закировых – Ильнур и Дина, ведущие программы «Җырлыйк әле» стали гостями телемарафона «С Новым годом, семья!».
«Восхищаюсь дружелюбием со стороны зрителей в Татарстане. Это совсем другой менталитет, чем за пределами республики», – сказала артистка.
Отметим, что скрипачка Дина Закирова удостоена звания «Заслуженный артист Татарстана». Ильнур Закиров тоже Заслуженный артист Республики Татарстан, а также актер Татарского государственного академического театра имени Г. Камала.
12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» стартовал сегодня в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Его участники подводят итоги Года семьи, объявленного ранее Президентом России Владимиром Путиным.
С 9 часов утра и до 21 часа вечера в прямом эфире в студии побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. В прямом эфире ТНВ пройдет Парад Дедов Морозов. В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».
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