Ильнур Гарипов: Атнинский район — лидер молочного производства в республике

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Первый заместитель руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан — начальник Управления Раиса РТ по работе с территориями Ильнур Гарипов принял участие в расширенном заседании Совета Атнинского района. На сессии он отметил, что Атнинский район занимает первое место в республике по молочному животноводству.

«По масштабам Атнинский — один из самых маленьких районов, но вносит огромный вклад в развитие республики. Он лидер в сельском хозяйстве, молочном животноводстве, при этом в районе успешно развивается социальная отрасль. Хотелось бы, чтобы и дальше сохранялись эти успешные показатели, работа была продолжена и удалось добиться еще более высоких результатов», — отметил в своем выступлении Ильнур Гарипов.

Глава Атнинского района Габдулахат Хакимов рассказал об итогах социально-экономического развития муниципалитета.

«По производству молока наш район по праву занимает первое место в республике. В прошлом году в пересчете на один гектар сельхозугодий произвели 2296 килограммов молока. Средний показатель по республике составляет 419 килограммов. Среднегодовой надой на одну корову составил 11 420 килограммов молока. По Татарстану этот показатель — 7773 килограмма», — рассказал глава района.

По словам Хакимова, в прошлом году сельхозпредприятия района произвели 123 тыс. тонн молока и 5,2 тыс. тонн мяса.

«По сравнению с прошлым годом производство молока выросло на 6,6%, мяса — на 3,8%. Сегодня ежедневное производство молока превысило 293 тонны. В хозяйстве „Тан“ производится 58 тонн молока в день, в [хозяйстве] имени Ленина — 43 тонны, в хозяйствах „Шахтер“ и „Уныш“ — по 42 тонны. Среднесуточный надой от одной коровы превысил 30 килограммов. Эти высокие показатели достигаются хозяйствами за счет последовательного развития, внедрения новых современных технологий, создания центров кормозаготовки», — пояснил Габдулахат Хакимов.

Он подчеркнул, что молочное животноводство — основа сельского хозяйства, а сельхозотрасль в свою очередь является основой существования и катализатором развития района. «В течение года по всем отраслям хозяйства поступило 4 млрд 400 млн рублей, из них 3 млрд 400 млн рублей, или 77%, дала молочная отрасль, от реализации мяса получено 792 млн рублей (18%), продукции земледелия — 120 млн рублей (2,7%), других отраслей — 83 млн рублей (1,9%)», — резюмировал глава района.

Автор материала — Зиля Мубаракшина.