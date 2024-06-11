Ильмир Тухватуллин: Машины нужно давать победителям в каждой весовой категории

Ильмир Тухватуллин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Многократный чемпион Татарстана, России и мира, тренер по борьбе Ильмир Тухватуллин заявил, что машины нужно давать победителям в каждой весовой категории, а не только абсолютному батыру. Об этом он сказал на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной борьбе корэш на казанских сабантуях.

Главный редактор журнала «Ялкын» Ильназ Фазуллин поинтересовался у спортсмена, «нужно ли давать абсолютному батыру машину или баран тоже большой приз».

«Борец в весе 60 килограммов никогда не завалит борца в весе 150 килограммов. Либо нужно всем дарить одинаковые призы, либо разделить на всех (стоимость автомобиля — прим. Т-и). А абсолютному батыру — барана. Было бы замечательно, если бы победителю каждой весовой категории отдавали машину, или, скажем, квадроцикл. Было бы не так обидно. Например, 60-килограммовый борец получает телевизор, а абсолютный батыр — машину. Если сравнить, это уму непостижимо», — подчеркнул Ильмир Тухватуллин.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Руководитель Федерации корэш города Казани Расих Габдрахманов также высказал свое мнение о разделении стоимости автомобиля между батырами в каждой весовой категории.

«Машина… С одной стороны, это стимул. Я бы разделил ее стоимость между батырами в каждой весовой категории, а барана отдал бы абсолютному батыру. Есть предложение проводить жеребьевку. Тогда в каждой весовой категории будет настоящая борьба, и у каждого борца появится стимул бороться за машину. Я уже высказывал свое предложение», — заметил он.

На Сабантуе в Березовой роще поселка Мирный 23 июня абсолютный батыр будет награжден автомобилем. Что получат абсолютные батыры в поселке Дербышки и на озере Лебяжье, организаторы пока не сообщают.

Автор материала — Энже Габдуллина.