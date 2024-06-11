На Сабантуй в Казани приглашают всех желающих борцов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году на Сабантуе, который пройдет в столице Татарстана, к национальной борьбе корэш будут допущены все желающие борцы. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Федерации корэш города Казани Расих Габдрахманов.

«Мы приглашаем всех борцов: всех, кто считает себя батыром, не только из Татарстана, но и изо всей России. Среди детей к борьбе также будут допущены все желающие из районов», — отметил он.

Расих Габдрахманов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ранее на брифинге в Кабинете Министров РТ заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова сообщила, что на ковер Сабантуя в Березовой роще поселка Мирный будут допущены только батыры из районов. Но Расих Габдрахманов пояснил, что эта информация недостоверна.

Празднование Сабантуя пройдет параллельно на трех площадках: в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарке у озера Лебяжье. «Кто куда хочет — туда и попадет. Кому и где удобно — в том районе и сможет выйти на ковер. Двери всех площадок сабантуев открыты для всех желающих», — подчеркнул Расих Габдрахманов.

В поселке Дербышки и у озера Лебяжье состязания по корэш пройдут в пяти весовых категориях среди взрослых и юношей. Мандатные комиссии начнут работу утром 23 июня.

На главной площади Сабантуя в Березовой роще поселка Мирный мужчины будут состязаться в пяти, а юноши — в десяти весовых категориях. Как уточнил Расих Габдрахманов, по причине многочисленности гостей мандатная комиссия начнет работать уже 22 июня.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Те, кто не сможет приехать 22 июня, смогут взвеситься на Сабантуе 23 июня на площадке Заинского района. Будет проведена жеребьевка, и до полуфинала борьба будет проходить на площадке Заинского района, и далее борцы перенесутся на основную площадку», — объяснил он.

На Сабантуе в Березовой роще поселка Мирный абсолютный батыр будет награжден автомобилем. Что именно получат абсолютные батыры в поселке Дербышки и на озере Лебяжье, организаторы пока не сообщают.

Председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов заметил, что главный приз — это звание абсолютного батыра.

Линар Гарипов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Главный приз — звание абсолютного батыра Казани и Татарстана. Сейчас машина не преимущество, а дополнительный приз. Для нас все площадки являются главными, и мы ждем спортсменов и борцов на всех площадках», — заверил он.

Многократный чемпион Татарстана, России и мира, тренер по борьбе Ильмир Тухватуллин сравнил звание батыра Сабантуя в Казани с титулом чемпиона мира. Именно он станет главным судьей детских соревнований по корэш в Березовой роще поселка Мирный.

Ильмир Тухватуллин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Стать абсолютным батыром в Казани — это престиж ничуть не меньше победы на чемпионате мира. Мне еще не посчастливилось остаться абсолютным батыром казанских сабантуев. То ли веса не хватает, то ли опыта. В этом году планирую участвовать в Сабантуе», — поделился он.

Автор материала — Энже Габдуллина.