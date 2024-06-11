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На Сабантуй в Казани приглашают всех желающих борцов
В этом году на Сабантуе, который пройдет в столице Татарстана, к национальной борьбе корэш будут допущены все желающие борцы. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Федерации корэш города Казани Расих Габдрахманов.
«Мы приглашаем всех борцов: всех, кто считает себя батыром, не только из Татарстана, но и изо всей России. Среди детей к борьбе также будут допущены все желающие из районов», — отметил он.
Ранее на брифинге в Кабинете Министров РТ заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова сообщила, что на ковер Сабантуя в Березовой роще поселка Мирный будут допущены только батыры из районов. Но Расих Габдрахманов пояснил, что эта информация недостоверна.
Празднование Сабантуя пройдет параллельно на трех площадках: в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарке у озера Лебяжье. «Кто куда хочет — туда и попадет. Кому и где удобно — в том районе и сможет выйти на ковер. Двери всех площадок сабантуев открыты для всех желающих», — подчеркнул Расих Габдрахманов.
В поселке Дербышки и у озера Лебяжье состязания по корэш пройдут в пяти весовых категориях среди взрослых и юношей. Мандатные комиссии начнут работу утром 23 июня.
На главной площади Сабантуя в Березовой роще поселка Мирный мужчины будут состязаться в пяти, а юноши — в десяти весовых категориях. Как уточнил Расих Габдрахманов, по причине многочисленности гостей мандатная комиссия начнет работать уже 22 июня.
«Те, кто не сможет приехать 22 июня, смогут взвеситься на Сабантуе 23 июня на площадке Заинского района. Будет проведена жеребьевка, и до полуфинала борьба будет проходить на площадке Заинского района, и далее борцы перенесутся на основную площадку», — объяснил он.
На Сабантуе в Березовой роще поселка Мирный абсолютный батыр будет награжден автомобилем. Что именно получат абсолютные батыры в поселке Дербышки и на озере Лебяжье, организаторы пока не сообщают.
Председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов заметил, что главный приз — это звание абсолютного батыра.
«Главный приз — звание абсолютного батыра Казани и Татарстана. Сейчас машина не преимущество, а дополнительный приз. Для нас все площадки являются главными, и мы ждем спортсменов и борцов на всех площадках», — заверил он.
Многократный чемпион Татарстана, России и мира, тренер по борьбе Ильмир Тухватуллин сравнил звание батыра Сабантуя в Казани с титулом чемпиона мира. Именно он станет главным судьей детских соревнований по корэш в Березовой роще поселка Мирный.
«Стать абсолютным батыром в Казани — это престиж ничуть не меньше победы на чемпионате мира. Мне еще не посчастливилось остаться абсолютным батыром казанских сабантуев. То ли веса не хватает, то ли опыта. В этом году планирую участвовать в Сабантуе», — поделился он.
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