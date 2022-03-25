Ильдус Зарипов проконтролировал уровень цен на Лаишевском пищекомбинате

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов посетил местный пищекомбинат, где производят хлебобулочные изделия, пироги, кондитерские изделия. Руководитель пообщался с сотрудниками предприятия, оценил качество выпускаемой продукции, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района.

Отдельно был поднят вопрос о возможном росте цен на хлебобулочные изделия. «Вся продукция изготавливается из отечественного сырья, поэтому цены не повысились. Спрос остался прежним», — уточнила в беседе с агентством пресс-секретарь администрации Айгуль Амирова.

Помимо этого, в выходные дни продукцию Лаишевского района — яйца и овощи — можно купить на сельскохозяйственных ярмарках в Казани.

Традиционные ярмарки в самом Лаишеве проходят по средам. На торговых площадках представлены яйца ООО ПВК «Яратель», овощи, картофель агрофирмы «Нармонка», рыба Лаишевского рыбзавода, хлебобулочные изделия Лаишевского пищекомбината. Также можно приобрести зерно, мед, мясо, которое производят предприниматели и представители фермерских хозяйств.

Торговля производится по рекомендованным Минсельхозом РТ ценам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 19 марта в Татарстане возобновилось проведение сельскохозяйственных ярмарок. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить внимание за качеством проведения сельхозярмарок в РТ.