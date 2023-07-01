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Происшествия 1 июля 2023 19:18

Илдус Нафиков выразил соболезнования в связи с кончиной прокурора Чувашии

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Прокурор Татарстана Илдус Нафиков направил телеграмму соболезнования коллегам, родным и близким прокурора Чувашской Республики Андрея Фомина.

«Из жизни ушел высококлассный профессионал, преданный любимому делу человек, вызывавший искреннее уважение у всех, кому выпала честь знать и служить с Андреем Валерьевичем. Прошу передать наши искренние соболезнования родным и близким Андрея Валерьевича. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин утонул во время заплыва по Волге. Причина смерти пока не установлена.

#Прокуратура
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