Илдус Нафиков выразил соболезнования в связи с кончиной прокурора Чувашии

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков направил телеграмму соболезнования коллегам, родным и близким прокурора Чувашской Республики Андрея Фомина.

«Из жизни ушел высококлассный профессионал, преданный любимому делу человек, вызывавший искреннее уважение у всех, кому выпала честь знать и служить с Андреем Валерьевичем. Прошу передать наши искренние соболезнования родным и близким Андрея Валерьевича. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин утонул во время заплыва по Волге. Причина смерти пока не установлена.