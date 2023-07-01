Прокурор Чувашии умер во время заплыва по Волге

Прокурор Чувашии погиб во время заплыва по Волге, сообщает РИА Новости.

Прокурор чувашской республики Андрей Фомин утонул во время заплыва по Волге. По данным агентства, причина смерти пока не установлена.

На сайте генпрокуратуры РФ появилось сообщение с соболезнованиями родным и близким Фомина.

«Генеральный прокурор Игорь Краснов и коллектив выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Фомина в связи с его кончиной», – сообщается на сайте генпрокуратуры.