news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 3 сентября 2026 10:42

В Казани в День памяти жертв терактов возложили цветы к Вечному огню

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в казанском парке Победы представители органов государственной власти и общественных организаций, студенты вузов, школьники и неравнодушные жители города возложили цветы в память о жертвах терактов, случившихся в разные годы.

День борьбы с терроризмом связан с событиями 1 сентября 2004 года, когда школу в Беслане захватили террористы. Число погибших в этой трагедии – 334 человека, из них 186 детей. Более 800 человек получили ранения.

Организаторами мероприятия выступили Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан», а также Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани.

#противодействие терроризму
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане участники СВО и их близкие могут пройти программу «СВОй» бизнес

2 сентября 2026

«Гнать поганой метлой!» – Слуцкий о нападении семьи мигрантов на продавщицу

2 сентября 2026
Новости партнеров