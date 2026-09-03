В Казани в День памяти жертв терактов возложили цветы к Вечному огню

Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в казанском парке Победы представители органов государственной власти и общественных организаций, студенты вузов, школьники и неравнодушные жители города возложили цветы в память о жертвах терактов, случившихся в разные годы.

День борьбы с терроризмом связан с событиями 1 сентября 2004 года, когда школу в Беслане захватили террористы. Число погибших в этой трагедии – 334 человека, из них 186 детей. Более 800 человек получили ранения.

Организаторами мероприятия выступили Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан», а также Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани.