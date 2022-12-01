Ильдар покорил Эльбрус, Маша победила наркотики: истории казанцев с ВИЧ

Хореограф и бизнесвумен, которые сегодня живут полной жизнью и строят планы на будущее, еще недавно оба были в шаге до СПИДа. Они оба нашли в себе силы бороться с болезнью и начать лечение. Во Всемирный день борьбы со СПИДом, они рассказали «Татар-информу» свои истории.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«После сегодняшнего признания не знаю, позовут ли близкие в гости»

Ильдар – танцор, хореограф, режиссер-постановщик, его жизнь наполнена творчеством. Он преподает пластику и сценические движения ребятам с ограниченными возможностями, продвигает современные танцы в Казани.

Сегодня Ильдар решил открыться миру – с 2013 года он живет с ВИЧ.

«Я был в долгих отношениях. Мы расстались с девушкой. Непродолжительный период у каждого из нас были какие-то отношения с другими людьми. Кто-то из нас заразился. Потом мы опять сошлись, решили, что хотим попробовать снова. В этот момент кто-то кого-то заразил. Не знаю, кто именно», – рассказал он.

Потом пара вновь разошлась. Спустя полгода от бывшая возлюбленная сообщила ему, что у нее уже три месяца положительный ВИЧ-статус. Она посоветовала и Ильдару провериться.

Молодой человек сдал анализы. Страшный диагноз подтвердился.

«Было страшно, было непонятно. Доктор мне говорит, что люди от этого не умирают – будете принимать терапию и все будет нормально. А у меня звон в ушах, я ничего не слышу. Вижу, как у врача рот открывается, а в голове: "что с этим делать?", "что врач рассказывает вообще?", "это все не со мной происходит!"», – рассказал Ильдар.

Сначала он начал пить лекарства. Какое-то время все шло хорошо, таблетки Ильдар пил, но саму болезнь отказывался признавать. Позже он наткнулся на статьи и фильмы ВИЧ-диссидентов и вскоре сам поверил в то, что болезни нет. Отказался от таблеток.

Организм начал разрушаться, у Ильдара было предспидовое состояние, то есть иммунитет снизился почти до минимума. Ему было больно и плохо.

В тот период он познакомился со Светланой Изамбаевой, которая возглавляет фонд помощи людям, живущим с ВИЧ. Светлана была первой женщиной в России, кто открыто рассказал, что болен ВИЧ – она заявила об этом в начале двухтысячных.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ильдар рассказал о своей болезни близким друзьям, всем братьям и сестрам и, конечно, маме. Потом, по его словам, круг людей, которые знают о «плюсе», стал расширяться. Иногда Ильдар даже рассказывал о диагнозе одному и тому же человеку дважды, потому что забывал, посвящал ли его в эту тайну до этого.

«Близкие все адекватно отреагировали. Но все братья в тот момент сказали: “Давай это останется между нами”. Потому что они переживали за своих жен: как они отнесутся к этому, как я буду общаться с племянниками», – рассказал мужчина.

Ильдар шутит, что сегодня после раскрытия своей тайны посмотрит, будут ли его дальше звать в гости.

Не так давно бывшая девушка, с которой все началось, умерла. Точно Ильдар не знает, было ли это из-за отказа от терапии, но подозревает, что все-таки причина именно в этом.

«Это был удар для меня, мне было жалко ее. Печально, что так с ней произошло. Это еще раз наполнило мне, что это не шутки», – поделился он в беседе с «Татар-информом».

Сейчас Ильдар счастлив в новых отношениях, его девушка знает о болезни. Однако их любовь это не остановило.

«Я просто привыкаю пить в одно и тоже время терапию и забываю, что у меня есть "плюс". Я не чувствую, что болезнь как-то проявляется. Я считаю себя здоровым», – отметил он.

В прошлом году Ильдар покорил Эльбрус, в планах – Килиманджаро. Отказываться от таблеток он и не думает, парень занимается любимым делом – хореографией – и верит в лучшее.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне сказали, что с такими анализами не живут. Я была живым трупом»

Мария (имя изменено – прим Т-и.) живет с ВИЧ уже 25 лет. Заразилась в 14 лет из-за наркотиков. Подсела на иглу девочка из-за отчаяния. В 13 лет врач неосторожно рассказала ей, что она никогда не сможет иметь детей. Для Маши это был серьезный удар, а дальше – встреча с плохой компанией и зависимость.

В 11 классе Мария пришла к маме и призналась, что принимает наркотики. Она попросила мать, чтобы они переехали подальше от этих мест. Девочка также рассказала маме, что у нее может быть ВИЧ, потому у ее знакомых-наркоманов уже нашли этот вирус.

«Я узнала об этом и начала с этим жить. Ну есть и есть – уши не отваливаются, хвост есть, жить с этим можно», – шутя вспоминала она.

Мария признается, что по молодости и глупости своим сексуальным партнерам не говорила о болезни. Сейчас осознает, что это было неправильно. Тем не менее у всех партнеров, с которыми у нее были длительные отношения, ВИЧ-статус не поменялся – они остались здоровы.

«Те ребята, которые получили ВИЧ давно, в двухтысячных, – вирус внутри их организма не такой злобный, так быстро, как сейчас, не развивается. Тогда многим так быстро не нужны были лекарства. Однако со временем вирус мутировал, он приспособился к новым лекарствам. На фоне этого он становится быстрее и сильнее», – объяснила Светлана Изамбаева.

Все это время у Марии были проблемы со здоровьем, но она не придавала им значения и с ВИЧ не связывала.

Интересно, что таблетки девушка почти не принимала. Первая попытка лечения была в 2014 году, с вирусом Маша жила тогда уже 17-й год, но она не справилась с побочками. Бросила эту идею.

Через некоторое время она вновь попыталась начать пить таблетки. В тот момент Мария начала набирать вес – она решила, что это из-за терапии, и опять отложила идею лечения в долгий ящик, пока в 2021 году она не узнала про Фонд Светланы Изамбаевой.

«Тогда я пошла сдавать анализы, они были критичные. Света тогда сказала, что с такими не живут. Я была живым трупом», – рассказала женщина.

Мария вспоминала, что при этом у нее ничего не болело. По ее словам, единственное отличие от нормального состояния было в том, что она очень быстро уставала: просыпаясь утром, она начинала краситься, а к концу макияжа силы были уже на исходе.

После общения с детьми из Фонда, которые живут с ВИЧ, Мария начала исправно пить таблетки. Сейчас ее иммунитет в отличном состоянии.

Женщина рассказала, что люди, с которыми она когда-то принимала наркотики, сейчас живут прекрасной жизнью. Несмотря на ВИЧ, они завели семьи, воспитывают детей. Для нее это показатель.

«Наша жизнь зависит всего от двух-трех таблеток, которые нужно принимать ежедневно», – поделилась она. Мария уверена, что есть люди, которым приходится в этой жизни гораздо тяжелее, чем им.

Сегодня Мария успешная бизнес-леди. Какое-то время назад она хотела взять ребенка из детского дома, даже прошла школу приемных родителей, но из-за проблем со здоровьем эту идею пришлось отложить.

Сейчас благодаря терапии все вернулось на круги своя, признается Маша. И если ей позвонят из детдома, она с уверенностью возьмет малыша, причем неважно, с ВИЧ он будет или без.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

ВИЧ – не приговор, 15 тысяч татарстанцев живут с вирусом

Главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Нияз Галиуллин рассказал, что в Татарстане почти 15 тысяч человек стоят на учете с ВИЧ, из них 145 дети.

Татарстан относится к регионам со средним уровнем распространения ВИЧ-инфекции, заметила начальник отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова. По ее словам, сейчас больше всего случаев заражения происходит из-за незащищенного секса, хотя раньше чаще всего заболевали люди, принимающие наркотики.

Стоит помнить, что ВИЧ передается только через кровь, сперму и вагинальный секрет. При этом высохшая кровь опасности не представляет.

Через объятия, поцелуи, общий быт подхватить ВИЧ невозможно.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Наша основная цель – чтобы не было предрассудков на территории Татарстана. Жители республики, измените отношение к людям с ВИЧ хотя бы на этой маленькой территории», – призвала Светлана Изамбаева.

К тому же, важно знать свой ВИЧ-статус, чтобы быть спокойным за свое здоровье и здоровье своих любимых. Для анализа можно сдать кровь или пройти экспресс-тестирование.

Весь декабрь тестмобили будут ездить по Татарстану, бесплатно и анонимно проверяя всех желающих на наличие вируса иммунодефицита человека. Генеральный директор автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» Лилия Таишева поделилась, что за последние полгода три тестмобиля проекта «Тест для победы. Помощь рядом» сделали 105 выездов в шесть субъектов ПФО. Ознакомиться, когда тестмобиль будет в вашем городе можно здесь.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Во всемирный день борьбы со СПИДом, важно вспомнить, об инфекции, проверить свое здоровье, а главное поддержать людей, которые живут с ВИЧ. Они уверены, что ничем не отличают от остальных, лишь пьют специальные таблетки.