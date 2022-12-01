Тестмобили будут ездить по Татарстану, бесплатно проверяя людей на ВИЧ
За последние полгода три тестмобиля проекта «Тест для победы. Помощь рядом» сделали 105 выездов в шесть субъектов ПФО. Проверились на ВИЧ более 6,7 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала генеральный директор автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» Лилия Таишева.
«Мы в проекте оставили республику Татарстан как базу, откуда пошел весь проект. И взяли соседние регионы, которые наиболее подвержены распространению ВИЧ-инфекции – это республики Удмуртия, Башкортостан, Ульяновская, Самарская, Оренбургская области. Мы хотели быть там, где наша помощь более важна», – рассказала она.
В Татарстане тестмобили будут работать по графику:
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1 декабря
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Казань, ул.Декабристов,2 АО «Татмедиа»
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09:00-12:00
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1 декабря
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Казань, ул. Пушкина, 11
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12:00 -16:00
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2 декабря
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Казань, ул. Пушкина, 11
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12:00 -16:00
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7 декабря
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Набережные Челны
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09:00-15:00
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8 декабря
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Елабуга
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09:00-15:00
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8 декабря
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Казань, Парк Горького, напротив стадиона «Трудовые резервы»
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12:00-16:00
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9 декабря
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Казань, ул. Пушкина, 11
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12:00 -16:00
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9 декабря
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Зеленодольск, ТЦ «ПОРТ»
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10:00-14:00
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13 декабря
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Лениногрск
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11:00-15:00
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14 декабря
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Альметьевск
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09:00-15:00
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15 декабря
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Казань, Парк Горького, напротив стадиона» Трудовые резервы»
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12:00-16:00
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15 декабря
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Казань, ул. Пушкина, 11
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12:00 -16:00
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16 декабря
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Казань, Парк Горького, напротив стадиона» Трудовые резервы»
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12:00-16:00
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16 декабря
|
Казань, ул. Пушкина, 11
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12:00 -16:00
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22 декабря
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Казань, Парк Горького, напротив стадиона» Трудовые резервы»
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12:00-16:00
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23 декабря
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Казань, ул. Пушкина, 11
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12:00 -16:00