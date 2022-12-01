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Здоровье
1 декабря 2022  14:37
Эвелина Киселёва

Тестмобили будут ездить по Татарстану, бесплатно проверяя людей на ВИЧ

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За последние полгода три тестмобиля проекта «Тест для победы. Помощь рядом» сделали 105 выездов в шесть субъектов ПФО. Проверились на ВИЧ более 6,7 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала генеральный директор автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» Лилия Таишева.

«Мы в проекте оставили республику Татарстан как базу, откуда пошел весь проект. И взяли соседние регионы, которые наиболее подвержены распространению ВИЧ-инфекции ­– это республики Удмуртия, Башкортостан, Ульяновская, Самарская, Оренбургская области. Мы хотели быть там, где наша помощь более важна», ­– рассказала она.

В Татарстане тестмобили будут работать по графику: 

 

1 декабря

Казань, ул.Декабристов,2 АО «Татмедиа»

09:00-12:00

1 декабря

Казань, ул. Пушкина, 11

12:00 -16:00

2 декабря

Казань, ул. Пушкина, 11

12:00 -16:00

7 декабря

Набережные Челны

09:00-15:00

8 декабря

Елабуга

09:00-15:00

8 декабря

Казань, Парк Горького, напротив стадиона «Трудовые резервы»

12:00-16:00

9 декабря

Казань, ул. Пушкина, 11

12:00 -16:00

9 декабря

Зеленодольск, ТЦ «ПОРТ»

10:00-14:00

13 декабря

Лениногрск

11:00-15:00

14 декабря

Альметьевск

09:00-15:00

15 декабря

Казань, Парк Горького, напротив стадиона» Трудовые резервы»

12:00-16:00

15 декабря

Казань, ул. Пушкина, 11

12:00 -16:00

16 декабря

 Казань, Парк Горького, напротив стадиона» Трудовые резервы»

12:00-16:00

16 декабря

Казань, ул. Пушкина, 11

12:00 -16:00

22 декабря

Казань, Парк Горького, напротив стадиона» Трудовые резервы»

12:00-16:00

23 декабря

 Казань, ул. Пушкина, 11

12:00 -16:00
#ВИЧ
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