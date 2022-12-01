Тестмобили будут ездить по Татарстану, бесплатно проверяя людей на ВИЧ

За последние полгода три тестмобиля проекта «Тест для победы. Помощь рядом» сделали 105 выездов в шесть субъектов ПФО. Проверились на ВИЧ более 6,7 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала генеральный директор автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» Лилия Таишева.

«Мы в проекте оставили республику Татарстан как базу, откуда пошел весь проект. И взяли соседние регионы, которые наиболее подвержены распространению ВИЧ-инфекции ­– это республики Удмуртия, Башкортостан, Ульяновская, Самарская, Оренбургская области. Мы хотели быть там, где наша помощь более важна», ­– рассказала она.

В Татарстане тестмобили будут работать по графику: