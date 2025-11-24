Илдар Мингазов рассказал, как будет развиваться трасса М7 в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После завершения реконструкции трассы М7 «Волга» планируется развивать два направления этой автодороги – подъезд к городам Ижевск и Пермь и подъезд к Кирову. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Дальше на М7 будет проводиться работа по замене слоев износа. Напомню, что эта трасса является частью основного маршрута М12 «Восток». И мы должны будем поддерживать ее в нормативном состоянии. Только в этом году было уложено 170 километров износостойких слоев покрытия», – сказал он.

Мингазов отметил, что маршрут М12 необходимо увязать с подъездом к Ижевску и Перми, поэтому проводится капитальный ремонт участка от 15-го до 28-го километра этой подъездной дороги. Количество полос движения здесь увеличивается с двух до четырех за счет расширения проезжей части. Завершить работы планируется в следующем году, уточнил он.

«То есть мы делаем подходы к М12 четырехполосными, чтобы можно было комфортно заезжать на скоростную автодорогу и выезжать с нее», – подчеркнул он.

Мингазов добавил, что на подъезде к Кирову в этом году обновили дорожное покрытие на четырех участках общей протяженностью более 21 километра.

В Татарстане в этом году завершится реконструкция участка трассы М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном протяженностью 96,5 километра. В результате основное направление этой автодороги будет иметь четыре полосы движения, а на некоторых участках даже шесть.

