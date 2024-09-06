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Ильдар Гильмутдинов: Исполнение госпрограмм и проектов идет по графику
Татарстан в этом году участвует в 27 государственных программах, 13 национальных и 50 региональных проектах. Их исполнение идет по графику. Об этом сообщил «Татар-информу» депутат Государственной Думы от РТ Ильдар Гильмутдинов.
«Для нас важно участие в федеральных проектах. У нас созданы рабочие группы по направлениям, которые совместно с представителями министерств республики обсуждают возможность включения республики в проекты», — заявил парламентарий.
Сегодня прошла встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с сенаторами и депутатами Государственной Думы, избранными от Татарстана. По словам Гильмутдинова, руководитель республики попросил парламентариев разрабатывать законопроекты, которые бы стимулировали развитие экономики и производства.
«Раис республики также подчеркнул, что Татарстан должен активно участвовать в национальных проектах и формируемых в их рамках федеральных программах», — отметил депутат.
В Татарстане создано 18 рабочих групп, каждую из которых возглавляет курирующий депутат. В августе была создана дополнительная рабочая группа — по региональной политике и местному самоуправлению.
В состав рабочих групп входят представители республиканских министерств и ведомств. Основные направления их деятельности — привлечение федеральных средств в экономику Татарстана через участие в нацпроектах и госпрограммах, продвижение законодательных инициатив республики, работа по исполнению наказов граждан.
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