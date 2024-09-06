Ильдар Гильмутдинов: Исполнение госпрограмм и проектов идет по графику

Татарстан в этом году участвует в 27 государственных программах, 13 национальных и 50 региональных проектах. Их исполнение идет по графику. Об этом сообщил «Татар-информу» депутат Государственной Думы от РТ Ильдар Гильмутдинов.

«Для нас важно участие в федеральных проектах. У нас созданы рабочие группы по направлениям, которые совместно с представителями министерств республики обсуждают возможность включения республики в проекты», — заявил парламентарий.

Сегодня прошла встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с сенаторами и депутатами Государственной Думы, избранными от Татарстана. По словам Гильмутдинова, руководитель республики попросил парламентариев разрабатывать законопроекты, которые бы стимулировали развитие экономики и производства.

«Раис республики также подчеркнул, что Татарстан должен активно участвовать в национальных проектах и формируемых в их рамках федеральных программах», — отметил депутат.

В Татарстане создано 18 рабочих групп, каждую из которых возглавляет курирующий депутат. В августе была создана дополнительная рабочая группа — по региональной политике и местному самоуправлению.