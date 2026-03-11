Ильдар Абдразаков стал худруком Михайловского театра

Фото: © «Татар-информ»

Художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге стал народный артист России и Татарстана Ильдар Абдразаков. Об этом объявил губернатор северной столицы Александр Беглов на встрече с коллективом культурного учреждения.

«Сегодня открывается новая страница в истории театра, назначен новый художественный руководитель», - заявил губернатор и представил коллективу театра нового худрука.

С 2007 года генеральным директором, а с 2015-го – художественным руководителем Михайловского театра был Владимир Кехман. В январе этого года он покинул должность по соглашению сторон. Исполняющим обязанности худрука тогда был назначен главный дирижер театра Александр Соловьев.

В прошлом году Кехману, который на тот момент также занимал пост директора МХАТа имени Максима Горького, было предъявлено обвинение в растрате.

Ильда Абдразаков также возглавляет Севастопольский театр оперы и балета с декабря 2024 года.