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Иконовед: Современный уклад не оставляет времени для наблюдения за чудесами
Историк Тимур Валиуллин в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» в преддверии празднования обретения Казанской иконы Божией Матери прокомментировал возможность наблюдения чудес, связанных с почитаемыми христианами образами.
«Считаю, что мы каждый день сталкиваемся с какими-то чудесами в своей жизни, но просто наш современный жизненный уклад не позволяет на эти чудеса обращать внимание, как-то нам всегда не до этого. Я сам лично мироточащую икону не видел», — заметил исследователь.
В ответ на прямой вопрос ведущего, возможно ли повторения чуда обретения Казанской иконы, ученый ответил сдержанно: «Конечно, может быть». «Я думаю, что каждый из нас должен верить в чудо», — заключил Тимур Валиуллин.
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