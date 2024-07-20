Иконовед: Современный уклад не оставляет времени для наблюдения за чудесами

Историк Тимур Валиуллин в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» в преддверии празднования обретения Казанской иконы Божией Матери прокомментировал возможность наблюдения чудес, связанных с почитаемыми христианами образами.

«Считаю, что мы каждый день сталкиваемся с какими-то чудесами в своей жизни, но просто наш современный жизненный уклад не позволяет на эти чудеса обращать внимание, как-то нам всегда не до этого. Я сам лично мироточащую икону не видел», — заметил исследователь.

В ответ на прямой вопрос ведущего, возможно ли повторения чуда обретения Казанской иконы, ученый ответил сдержанно: «Конечно, может быть». «Я думаю, что каждый из нас должен верить в чудо», — заключил Тимур Валиуллин.