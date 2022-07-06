IKEA ввела ограничения на покупку товаров – вес заказа не должен превышать тонну

IKEA ввела ограничения на заказ товаров: по новым правилам, в одной заявке можно сделать заказ весом не более тонны, а сумма заказа не должна превышать 1 млн рублей. В одни руки также допускается не более 70 наименований одного товара. Некоторые виды товара можно купить только в составе комбинации либо не более 10 штук.

При этом в заявлении на сайте компании подчеркивается, что в данный момент прием новых заявок не ведется, так как сотрудники обрабатывают уже полученные заказы.

Напомним, сегодня уходящая из России IKEA предложила покупателям принять участие в онлайн-распродаже с помощью оформления заявок. Это связано с тем, что проблемы с работой сайта компания пока не устранила.