IKEA предложила покупателям участвовать в онлайн-распродаже через заявки

Уходящая из России IKEA предложила покупателям принять участие в онлайн-распродаже с помощью оформления заявок. Это связано с тем, что проблемы с работой сайта компания пока не устранила.

На сайте говорится, что по техническим причинам оформление покупки временно недоступно, над решением проблемы продолжают работать.

«Вы можете оставить заявку и наши специалисты помогут вам оформить заказ», – говорится в сообщении. Также компания напомнила, что доставка и возможность самовывоза доступна только в городах, где есть магазины ИКЕА.

Ранее «Татар-информ» писал, что жители Казани и других городов не могут приобрести их из-за проблем с работой сайта: при попытке полжить товар в корзину появлялась фраза: «Что-то пошло не так, пожалуйста, попробуйте еще раз позже».

Напомним, онлайн-распродажа товаров IKEA стартовала накануне. Это связано с тем, что в июне компания окончательно уходит из РФ и продает свои фабрики. Причиной такого решения является проведение специальной военной операции на Украине, о начале которой 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.