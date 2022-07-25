IKEA возобновила возможность совершать покупки на своем сайте. Пару дней назад распродажа была приостановлена из-за большого наплыва покупателей.

На сайте сначала выходит уведомление о том, что пользователю необходимо подождать своей очереди перед тем, как попасть на главную страницу, время ожидания может составить от нескольких минут до более часа.

Напомним, ретейлер приостановил свою работу в России 3 марта, а в июне объявил об уходе с рынка и продаже своих фабрик. Причиной такого решения стало проведение специальной военной операции на Украине, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.