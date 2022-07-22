IKEA на время приостановила распродажу в России

Уходящая из России шведская компания IKEA приостановила финальную онлайн-распродажу для жителей РФ. Ритейлер объяснил это большим наплывом покупателей и временной занятостью ресурсов.

«Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», - говорится в сообщении компании. Вновь открыть распродажу магазин обещает после выходных – как только «появятся новые интервалы».

Напомним, IKEA объявила о приостановке работы в России 3 марта, а в июне — об уходе с рынка и продаже своих фабрик. Причиной такого решения стало проведение специальной военной операции на Украине, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.