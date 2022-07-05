Казанцы не могут купить товары IKEA после начала распродажи

Сегодня уходящая из России компания IKEA начала онлайн-распродажу товаров. Однако пока жители Казани и других городов не могут приобрести их из-за проблем с работой сайта.

Некоторое время зайти на сайт было вообще невозможно. Хотя через некоторое врем он заработал, на момент написания материала товар было нельзя добавить в корзину. При попытке сделать это появляется фраза: «Что-то пошло не так, пожалуйста, попробуйте еще раз позже».

Ранее «Татар-информ» сообщал об условиях распродажи. Продажи товаров через приложение не производятся. Их можно приобрести только на сайте магазина в течение нескольких недель — пока они есть в наличии.

Купить можно как мелкие, так и крупногабаритные товары. Вместе с тем некоторые предметы нельзя приобрести по отдельности. Использовать для покупок подарочные карты невозможно. При этом деньги за подарочные и виртуальные карты можно вернуть.

Услуги сборки и установки недоступны. Заказ придется забрать в выбранный временной интервал, иначе его расформируют. Кроме того, из-за повышенного спроса и трудностей с логистикой изменена география доставки.

IKEA объявила о приостановке работы 3 марта, а в июне — об уходе с рынка и продаже своих фабрик в России. Причиной такого решения стало проведение специальной военной операции на Украине, о начале которой 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.