СМИ: IKEA продлила приостановку работы магазинов до осени

Российские магазины IKEA будут закрыты до 31 августа. Компания продлила приостановку деятельности на территории страны из-за отсутствия возможности наладить бесперебойные поставки, сообщают СМИ со ссылкой на профсоюз IKEA.

В группе профсоюза во «ВКонтакте» уточняется, что на этот период за сотрудниками сохранят рабочие места, продолжится выплата зарплаты, будет осуществляться обеспечение дополнительного медстрахования, страхования жизни, а также пенсионной корпоративной программы.

В сообщении подчеркивается, что шведская компания не планирует покидать Россию и ликвидировать предприятия.

IKEA, как и многие другие зарубежные компании, заявила о приостановке работы в связи с проведением российской спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.