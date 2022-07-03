IKEA подтвердила начало онлайн-распродажи 5 июля

Онлайн-распродажа товаров IKEA начнется 5 июля, как и предполагали ранее СМИ. Об этом сообщает компания на своем сайте.

Продажи товаров через приложение производиться не будут. Их можно будет купить только на сайте магазина в течение нескольких недель — пока они есть в наличии.

Приобрести можно будет как мелкие, так и крупногабаритные товары. Вместе с тем некоторые предметы нельзя купить по отдельности (например, петли продаются вместе с мебелью).

Оплата по виртуальным картам будет проходить, но использовать для покупок подарочные карты окажется невозможно. Вместе с тем деньги за подарочные и виртуальные карты можно будет вернуть.

Услуги сборки и установки недоступны. Заказ придется забрать в выбранный временной интервал, иначе его расформируют.

Из-за повышенного спроса и трудностей с логистикой изменена география доставки. Товары смогут получить жители городов, где имеются магазины сети, а также прилегающих территорий (не более 50 километров). Только в этих же местностях можно будет оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов партнеров.

IKEA объявила о приостановке работы 3 марта, а в июне — об уходе с рынка и продаже своих фабрик в России. Причиной такого решения является проведение специальной военной операции на Украине, о начале которой 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.