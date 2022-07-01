IKEA перенесла распродажу «для всех» на 5 июля

Онлайн-распродажа товаров IKEA переносится на 5 июля. Ранее планировалось, что приобрести товары компании, уходящей с российского рынка, можно будет 1-го числа. Об этом со ссылкой на источнике на рынке и сотрудников IKEA сообщают «Известия».

При этом на товары распродажи не будет действовать дисконт, а если цены и снизятся, то лишь незначительно и на неходовые позиции, полагают эксперты.

По данным источников, сотрудники, магазины и сервисные центры продолжат работу до 31 августа. Планируется, что продажа товаров продлится до тех пор, пока склады не опустеют.

Компания объявила о приостановке работы 3 марта, а в июне — об уходе с рынка и продаже своих фабрик в России. Причиной такого решения называется проведение специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.