IKEA не смогла возобновить распродажу после перерыва на выходных

Ретейлер IKEA вновь не смог возобновить онлайн-распродажу своих товаров. Таким образом, заказы с сайта недоступны для россиян уже четвертый день подряд, следует из заявления компании.

Сложности с покупками наблюдаются в течение всего периода распродажи, которая, напомним, предваряет уход компании с российского рынка. Причиной стало проведение специальной военной операции по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — говорится в сообщении на сайте.

Ранее компания заявляла, что распродажа начнется 5 июля и продлится до тех пор, пока не закончатся товары на российских складах. Однако ее начало было перенесено из-за сбоя.

