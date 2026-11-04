Решение CAS о допуске российских хоккеистов вызвало возмущение в Европе

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Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала заявление, в котором говорится, что проблемы, возникающие из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд, были значительно недооценены.

Ранее CAS 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27. Федерация обязана допустить россиян до участия в ближайших стартах, включая взрослый мужской чемпионат мира, который пройдет в Германии с 14 по 30 мая. После этого решения о бойкоте матчей против российских сборных объявили команды Чехии, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Канада сообщила, что не будет выдавать визы спортсменам из России и Белоруссии для участия в соревнованиях на своей территории.

По данным IIHF, после заседания совета организация по-прежнему не согласна с решением CAS и будет следить за развитием событий и их последствиями для затронутых чемпионатов мира. В IIHF осведомлены о заявлениях ключевых заинтересованных сторон и тщательно анализируют сценарии, связанные с постановлением CAS. Как отмечается, немедленная реинтеграция российских команд сопряжена со значительными практическими и спортивными трудностями, включая визовые и въездные требования, меры безопасности, логистические ограничения и последствия для форматов соревнований, усугубляемые ограниченным временем, поскольку до некоторых мероприятий осталось всего несколько недель. Глобальное влияние решения CAS и проблемы, которые оно создает для всех участников, были значительно недооценены.

Совет IIHF продолжает диалог с национальными ассоциациями, организационными комитетами, принимающими органами и другими ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы определить наилучший выход из ситуации. Главными приоритетами IIHF называет безопасность всех участников, команд, официальных лиц и болельщиков, бесперебойное проведение чемпионатов и целостность соревнований.