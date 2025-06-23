ИИ стал «цифровым химиком»: академик Валентин Анаников раскрыл будущее науки

Валентин Анаников

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Искусственный интеллект стремительно трансформирует химические исследования, сокращая сроки разработки новых материалов и катализаторов с прежних пяти-семи лет и открывая доступ к ранее «спящим» данным. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной XXIX Международной Чугаевской конференции по координационной химии, заявил академик РАН Валентин Анаников, заведующий лабораторией Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН.

«Химическая промышленность – чрезвычайно важная часть окружающего мира. Все, что мы видим вокруг, – это продукт химической промышленности. Это достоинство химии как движущей силы, формирующей материальный мир. Но это и высокие требования: нужны новые материалы, новое топливо, новые катализаторы. Нужно ускорение», – подчеркнул действительный член Российской Академии наук.

Главный драйвер этого ускорения, по его словам, – цифровые технологии, совершившие рывок за последние пять лет. «Если пять лет назад на таких конференциях об ИИ почти не говорили, то сейчас он неотъемлемая часть исследований», – констатировал он.

Академик представил трехуровневую систему внедрения ИИ в науку. Первый уровень – это ИИ-ассистент: «цифровой сотрудник», обученный разным специальностям. Практически все научные проекты могут его использовать.

Второй уровень – это ИИ-аналитик: специализированные программы, требующие навыков программирования. Они критически важны для анализа «спящих данных». Химия генерирует колоссальные объемы информации – активный проект дает примерно 1 ТБ данных, из которых анализируется лишь 10%. Остальные 90% теряются без ИИ-аналитика, способного извлекать из них ценную информацию.

Третий уровень – ИИ-исследователь: нейронные сети моделируют интуицию человека, анализируют сложность молекул, реакционные пути, строят процессы. Самое революционное – ИИ становится «генератором гипотез», предлагая научные идеи в конкретных областях химии. Он превращается в «соисследователя», работающего вместе с человеком.

«Внедрение ИИ-аналитиков и исследователей радикально сокращает сроки. Разработка нового катализатора раньше занимала пять-семь лет – это слишком долго для современных задач, например, для «домашней химии», где можно синтезировать сотни веществ. ИИ – это ключ к ускорению», – заявил Анаников

Однако академик предупредил и о рисках. «Есть большие вызовы. ИИ уже пишет законы и литературу. Вопросы о том, где граница между помощью и заменой человеческой интуиции и творчества, активно дискутируются. Не все определения здесь четки, и ситуация меняется стремительно», – заключил он.

Как отметили другие спикеры, столица Татарстана с ее славной химической историей и амбициозными программами вроде «ФизМат прорыва», нацеленными на подготовку кадров и технологическое лидерство, становится идеальной площадкой для обсуждения будущего химии – будущего, где человек и ИИ работают в тандеме.

Владимир Иванов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Нынешнее десятилетие объявлено в России Десятилетием науки и технологий, и важная его часть – работа с опытом, сохранение памяти о выдающихся ученых и школах. Лев Александрович Чугаев, чье имя носит наша конференция, – основоположник координационной химии в России. Его гений проявился не только в фундаментальных открытиях, но и в решении острейшей практической проблемы: в начале XX века он создал отечественную технологию переработки платины, которой у страны не было, что имело стратегическое значение, особенно в годы Первой мировой войны. Без его работ не было бы того мира, в котором мы сейчас живем, в области технологий благородных металлов», – подчеркнул академик РАН Владимир Иванов.

XXIX Чугаевская конференция продлится в Казани до 27 июня, объединив более 400 ученых для обсуждения фундаментальных и прикладных аспектов координационной химии. Роль нейросетей в этой области исследований, как ясно дал понять академик Анаников, будет только возрастать.

Цифровизация и внедрение ИИ соответствует целям национального проекта «Экономика данных».