Стартовавшая в Казани XXIX Чугаевская конференция объединила более 400 химиков

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 23 по 27 июня в столице Татарстана будет проходить уже 29-я по счету Международная Чугаевская конференция по координационной химии – одно из старейших и самых престижных научных мероприятий в этой области. Более 400 ученых из 21 города России и зарубежных стран собрались в Казани, чтобы обсудить прорывные исследования в области координационных соединений, катализаторов и функциональных химических материалов.

Участники этого крупного научного мероприятия – исследователи, молодые специалисты и аспиранты – занимаются координационной и металлоорганической химией в крупнейших российских и зарубежных научных и образовательных центрах.

Проведение конференции в Казани – знак признания высочайшего уровня местной химической школы. На это было указано сегодня в ходе пресс-конференции, прошедшей в «Татар-информе».

«Казань не впервые принимает Чугаевскую конференцию. Первая такая конференция в Казани прошла более десяти лет тому назад, в 2014 году. Спустя время мы снова в столице Татарстана. Это признание не только заслуг химиков, но и роли Татарстана в развитии химической науки, химической промышленности. Участие наших коллег из других научных центров в таких конференциях дает казанским химикам достаточно много новых идей и новых возможностей», – подчеркнул действительный член РАН, главный редактор «Журнала общей химии» Олег Синяшин.

Олег Синяшин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В свою очередь действительный член РАН Юлия Горбунова первым делом выразила благодарность городу, принимающему конференцию.

«Во-первых, я хотела сказать спасибо гостеприимной Казани, что снова принимает радушно и гостеприимно сообщество химиков! В Казани всегда проходят какие-то мероприятия, связанные с химией, они всегда наполнены содержанием, очень высокой научной программой. Казань – это такая родина различной химии!» – заявила академик.

Говоря о координационной химии, она также напомнила об открытии рутения в Казани. «Тот самый [Карл] Клаус, который открыл рутений, элемент, который назван в честь России, был профессором Казанского университета. Рутений сегодня является очень хорошим металлом, вокруг которого выстраивают органические лиганды и создают очень богатую координационную химию», – заметила ученый.

По словам спикеров, цель Чугаевских конференций – обмен информацией между учеными о достигнутых результатах, стимулирование прикладных и фундаментальных исследований в области координационных соединений и материалов на их основе, а также определение стратегического пути развития этой важной области химической науки.

Во время пресс-конференции особое внимание спикеры уделили участию молодых ученых и связи науки с государственными приоритетами.

Юлия Горбунова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Академик Горбунова с энтузиазмом поделилась наблюдениями: «Сегодня, придя на открытие конференции, я увидела, что 70% участников конференции – молодые ученые. Это очень обрадовало! И это сегодня очень важно, потому что страна стоит перед таким вызовом, как создание технологического лидерства. Один национальных проектов называется «Новые материалы и химия». И вот для решения этого национального проекта нужно очень много молодых ребят».

Она также обратила внимание на инициативы Татарстана: «Сейчас как раз разрабатывается большая программа «ФизМат прорыв» при поддержке Раиса [РТ Рустама Минниханова] и Правительства Татарстана. В рамках проекта подразумевается работа со школьниками, учителями химии, с преподавателями и студентами вузов, потому что сегодня не хватает учителей химии. А без кадров, к сожалению, мы прорывов не сделаем».

Проведение научного форума такого масштаба станет дополнительным стимулом к развитию координационной химии в рамках работы всемирно известной Казанской химической школы и послужит укреплению авторитета Республики Татарстан как одного из ведущих химических центров России и мира.

С 1937 года Чугаевские конференции проводились в различных городах Российской Федерации и бывших союзных республик. Эти конференции всегда отличал высокий научный уровень, актуальность обсуждаемых проблем, благоприятная атмосфера и массовость участия российских и зарубежных ученых.