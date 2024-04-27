Василь Шайхразиев призвал приглашать на национальные праздники многодетные семьи

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев призвал приглашать на все национальные праздники многодетные семьи, и чтобы им на мероприятии уделялось особое внимание. Об этом заместитель Премьер-министра РТ заявил на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в республике.

Шайхразиев напомнил, что Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. «Многодетные семьи нужно выводить на центральный майдан, с них начинать праздник. Семья – это основа государства. Поэтому семьи должны вернуться на все наши праздники. Они должны быть в центре внимания», – сказал он.

Вице-премьер заметил, что необходимо также приглашать из регионов представителей народов, чей праздник отмечается на территории Татарстана. «Мы обязательно должны приглашать из других республик руководителей министерств культуры и образования, общественных организаций, творческие коллективы. Тогда праздник становится совсем другого уровня», – отметил он.

Спикер подчеркнул, что благодаря национальным праздникам можно познакомиться с историей, культурой, бытом, традициями народов. Кроме того, по его словам, благодаря таким праздникам «остается наследие».

Шайхразиев попросил национально-культурные автономии республики принимать участие в организации и проведении праздников разных народов. В Татарстане проживает 175 наций и народностей, и каждая имеет право проводить свои праздники при поддержке власти и Ассамблеи народов РТ, добавил он.

«В Чебоксарах мы провели федеральный Сабантуй, а в Татарстане – чувашский праздник Уяв. Когда праздники из одной республики переходят в другую, идет трансляция самобытности, возникает уважение к другим культурам. Для нас это интеграция. Вот в чем сила», – заключил вице-премьер.