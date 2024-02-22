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«Игры будущего» предложили сделать ежегодными
Мультиспортивный турнир «Игры будущего» может стать ежегодным — такое предложение уже внесено. Об этом со ссылкой на руководителя соревнований Игоря Столярова сообщает ТАСС.
«С учетом всех факторов, мы предложили проводить эти соревнования раз в год. Это было бы здорово», — заметил он.
По мнению Столярова, каждый год турнир может проходить с разным количество дисциплин. Каких — будет зависеть от интереса участников.
Напомним, что накануне в Казани состоялась церемония открытия турнира, в которой приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и зарубежные лидеры. С предложением принять следующие игры на встрече с российским лидером выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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