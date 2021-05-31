Игрушки и бальные танцы: организаторы «Пушкинфеста» назвали популярные мастер-классы

Мастер-классы по народному творчеству и бальным танцам — самые популярные среди участников фестиваля русской культуры «Пушкинфест», который пройдет в июне в Казани. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» директор культурного центра имени А. С. Пушкина Наталья Комар.

«Мы регулярно проводим мастер-классы по прикладному народному творчеству. Это плетение, изготовление кукол и разных игрушек. Это привычный формат, на который традиционно приходит много народа. Есть еще мастер-класс по бальным танцам, который собирает много молодежи, но иногда на него приходят и люди старшего возраста. В этом году впервые пройдет мастер-класс по каллиграфии, [но] насколько он будет востребован, мы пока не знаем», — отметила спикер.

Фестиваль русской культуры «Пушкинфест» пройдет с 1 по 6 июня в Казани в офлайн-формате. Основные мероприятия будут организованы на базе культурного центра имени А. С. Пушкина. Гостями первого фестиваля в онлайн-формате в прошлом году стали около 50 тыс. человек, в том числе и представители семи зарубежных стран.