Гостями первого онлайн-фестиваля «Пушкинфест» стали 50 тысяч человек

Гостями первого фестиваля русской культуры «Пушкинфест» в прошлом году в режиме онлайн режиме стали 50 тысяч человек. В этом году фестиваль пройдет в июне в Казани в офлайн-режиме и соберет огромное количество гостей и участников. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» директор культурного центра им. А.С. Пушкина Наталья Комар.

«В прошлом году мероприятие прошло в режиме онлайн. У нас был огромный прилив подписчиков. Фестиваль просмотрели 50 тысяч человек и прислали много отзывов. Это представители разных городов России и семи зарубежных стран. Люди оставляли комментарии и благодарили за видеоматериалы, все они доступны в соцсетях. В последующие годы формат и география мероприятия будет расширяться», — сказала она.

В этом году фестиваль «Пушкинфест» пройдет в оффлайн-формате с 1 по 6 июня. Принимавший участие в пресс-конференции заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин также отметил, что в последнее время культурные мероприятия пользуются большим спросом в соцсетях и позволяют привлечь к ним огромную аудиторию.