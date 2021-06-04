Футболисты «Рубина» сыграли за молодежную сборную России в матче с Болгарией

Три игрока казанского «Рубина» приняли участие в товарищеском матче между молодежными сборными России и Болгарии. Игра прошла накануне в Софии и завершилась победой россиян (0:1), на 13-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов.

В составе команды России в стартовом составе вышел нападающий Кирилл Косарев и отыграл 60 минут. Другой форвард «Рубина» Кирилл Климов вступил в игру на 60-й минуте матча. Защитник Данил Степанов отыграл весь второй тайм.

Напомним, что Степанов прошлый сезон провел в «Роторе» на правах аренды из «Рубина», а недавно подписал с казанским клубом новый контракт, но снова ушел в аренду – в тульский «Арсенал». Косарев часть прошедшего сезона играл в аренде в «Томи», а Климов – в «Тамбове».

Также в игре принял участие воспитанник «Рубина», экс-игрок казанского клуба и «Нефтехимика» Илья Агапов, который на днях подписал контракт с московским «Спартаком». Он сыграл весь второй тайм.