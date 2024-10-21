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Политика 21 октября 2024 20:26

Игрок «Зенита» из Бразилии получил российское гражданство по указу Путина

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Футболист ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) Дуглас Сантос получил российское гражданство по указу Президента РФ Владимира Путина. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Спортсмен родился в 1994-м в Бразилии. За питерский футбольный клуб Сантос играет уже с 2019-го. За это время футболист успел стать пятикратным чемпионом России, два раза выиграть Кубок страны и пять раз - Суперкубок.

До перехода в «Зенит» Сантос играл за «Гамбург» (Германия).

Ранее Путин дал российское гражданство первому политическому беженцу в РФ из США.

#Владимир Путин #зенит #футболисты #российское гражданство
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