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Общество 21 октября 2024 15:59

Первый политический беженец в РФ из США получил российское гражданство по указу Путина

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Родившийся в США Джон Роблес получил российское гражданство. Советующий указ, опубликованный на портале правовой информации, подписал Президент РФ Владимир Путин.

Сейчас Роблесу – 58 лет. По данным СМИ, он является первым политическим беженцем в Россию из Штатов. Причем в РФ американец живет уже более 25 лет.

Ранее Роблес работал учителем и журналистом-международником. Как рассказывал сам беженец, живя в Америке, он выступал «против американского империализма» и интересовался всегда Россией. Когда началась спецоперация России на Украине Роблес помогал в доставке гуманитарной помощи.

#США #Россия #гражданство #Владимир Путин #указ
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