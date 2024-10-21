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Первый политический беженец в РФ из США получил российское гражданство по указу Путина
Родившийся в США Джон Роблес получил российское гражданство. Советующий указ, опубликованный на портале правовой информации, подписал Президент РФ Владимир Путин.
Сейчас Роблесу – 58 лет. По данным СМИ, он является первым политическим беженцем в Россию из Штатов. Причем в РФ американец живет уже более 25 лет.
Ранее Роблес работал учителем и журналистом-международником. Как рассказывал сам беженец, живя в Америке, он выступал «против американского империализма» и интересовался всегда Россией. Когда началась спецоперация России на Украине Роблес помогал в доставке гуманитарной помощи.
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