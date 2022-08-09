Игрок сборной ДНР по флорболу провел тренировку в составе казанского «Ирбиса»

Казанский флорбольный «Ирбис» принял в расположение команды 16-летнего игрока сборной Донецкой Республики Тимура Яроша. Тренировка основного состава клуба состоялась сегодня в 15:00 в СК «Ак Буре».

Спортсмен является представителем сборной ДНР по флорболу и защищал цвета команды на соревнованиях «Unihoc Russia Cup» 2019 и 2022 года, «Золотая клюшка» 2018 года, «Санкт-Петербург Open 2021», а также на соревнованиях в городах Тольятти, Ульяновск, Волгоград, Анапа.

В данный момент в связи с боевыми действиями тренировки с командой не проводятся, и флорболист вместе с родителями приняли решение переехать в Казань.

Стоит отметить, что уже в следующем году Тимур планирует поступать в Поволжский университет в столице Татарстана.

Ранее «Татар-информ» рассказал о том, как тренировку казанского «Рубина» посетил экс-футболист из Мариуполя Василий Исаков.