«В ногах прозвучал взрыв и все»: футболист из города-призрака Мариуполя пришел к Слуцкому

Необычный гость пришел сегодня к наставнику «Рубина» Леониду Слуцкому. Василий Исаков отдал всю жизнь футболу в Мариуполе, но едва не лишился ног во время боевых действий. Все подробности – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Футболист «Молота» Василий Исаков в Казани восстанавливается после травмы и готовится через неделю вновь поехать в Мариуполь Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Когда у людей минимальные средства для выживания, им не до футбола»

«В Мариуполе сейчас тренировать нельзя, это город-призрак. Там нет ни одного целого жилого дома. Если там и есть дома, то они обязательно с какими-то увечьями либо полностью разрушенные, я уже молчу о каких-то футбольных полях. То есть когда у людей минимальные средства для выживания, им не до футбола. Людям до сих пор не дали полноценно воду, свет. О газе даже никто и не думает. Там сейчас очень тяжело, и я сейчас еду к моим родителям, чтобы им хоть как-то помочь», – сказал корреспонденту «Татар-информа» Василий Исаков.

В результате военных действий он получил тяжелые травмы обеих ног в Мариуполе, а до этого почти всю жизнь посвятил футболу. Исаков с юных лет играл за сборную завода, а позже получил приглашение в местную команду «Молот». Там он не только играл, но и тренировал детскую команду.

Сейчас он восстанавливается от травм в Казани и готовится через неделю вновь поехать в Мариуполь. Сегодня Исаков посетил базу казанского «Рубина», встретился с Леонидом Слуцким и футболистами казанского клуба. Но всего это могло и не быть, поскольку сама возможность ходить на ногах была под угрозой.

Сама возможность ходить на ногах была под угрозой Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кто спас ноги Василию Исакову после рокового взрыва

«Я обычный житель города Мариуполя, мирного города, которого коснулась война. Я пошел утром за водой и оказался не в то время, не в том месте. Чуть-чуть не дошел до дома, в ногах прозвучал взрыв, и всё... Я не знаю, что это было, как это было.

Хотел бы сказать спасибо врачу. Не знаю, дойдет ли это до него, но я хочу, чтобы он это услышал. Это Панов Юрий Евгеньевич, хирург городской больницы №9 в Донецке. Это человек, который спас мне ноги. Это единственный человек, которому я бы хотел сказать слова благодарности», – рассказывает Василий.

Позже спортсмен приехал в Татарстан, где прошел лечение и реабилитацию. «В Казань приехал, потому что здесь наши родственники по маминой линии, они все из России. Бабушка, брат, тетя из Казани, и, соответственно, они нас забрали», – пояснил Исаков.

Отвлечься от мрачных мыслей футболисту помогли общительный наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий и игроки команды Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сам я играл в футбол всю жизнь. Когда случилась беда с ногами, думал, всё, конец»

Отдав почти всю жизнь футболу, он признался, что сейчас ему совсем не до игры. По словам Исакова, в последний раз он выходил на поле 22 февраля, а уже 24-го всем в Мариуполе стало не до футбола.

«Сам я играл в футбол всю жизнь. Когда случилась беда с ногами, думал, всё, конец. А где дальше смысл жизни? Но сейчас в футбол уже можно играть, хоть в настольный. В Мариуполь вернусь на следующей неделе. Но пока не до футбола», – говорит Исаков.

Впрочем, сегодня ему удалось в полной мере отвлечься от мрачных мыслей. Футболисту помогли общительный наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий и игроки команды во главе с Артемом Дзюбой, который в эти дни поддерживает форму в татарстанском клубе.

Леонид Слуцкий пригласил гостя в неограниченном объеме посещать тренировки «Рубина», чтобы «прокачать» тренерский скилл Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Леонид Слуцкий на долгий срок открыл двери на тренировки «Рубина» гостю из Мариуполя

Леонид Викторович отдал должное гостю, отметив, что даже в профессиональном голландском клубе «Витесс» с детьми занимаются тренеры-волонтеры на общественных началах. Собственно, также работал с подрастающим поколением и наш герой.

«У нас было старшее поколение и юное поколение. Старшее – человек 20 до 30 лет, кто постоянно приходил играть с нами в команде, плюс с нами занимались школьники 8, 10, 12 лет», – рассказал Василий.

Леонид Слуцкий пригласил гостя в неограниченном объеме посещать тренировки «Рубина», чтобы «прокачать» тренерский скилл. «Для тебя двери всегда открыты», – заверил главный тренер «Рубина». Исаков ответил, что до возвращения в Мариуполь обязательно воспользуется приглашением и вообще в восторге от посещения как «Рубина», так и Казани в целом. Встречу же организовала Региональная общественная приемная «Единой России» в Татарстане.

«Молот» – это наша мариупольская команда. Год основания 2019-й, команда молодая, сами понимаете» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Казань замечательный город, светлый город, здесь родилась моя бабушка»

Да мне просто футбольный мяч увидеть приятно. А тут еще с тобой разговаривает один из лучших тренеров России, который тренировал сборную. Для меня честь с ним поздороваться, поговорить и пообщаться. Не могу сказать, что у меня были какие-то теплые чувства к «Рубину», но команда известная, команда, игравшая в Европе, выигравшая «Барселону». Жалко, что сейчас такая ситуация, что клуб вылетел из Высшей лиги, но я думаю, у них все впереди. Они могут еще и кубок выиграть, пусть стараются.

Скажите, как вам Казань?

Казань замечательный город, светлый город, здесь родилась моя бабушка. Я был здесь в детском возрасте. Казань изменилась очень сильно в лучшую сторону по сравнению с тем временем. Казань очень сильно выросла, очень много новых домов. Казань для меня входит в тройку лучших городов России после столицы и культурной столицы.

Вы в футболке «Молота». Можете рассказать, что за команда?

«Молот» – это наша мариупольская команда. Мы не успели заявиться в Федерацию города, но мы играли просто на любительском уровне. Проводили турниры. Было желание заявиться на город, но не успели. Год основания 2019-й, команда молодая, сами понимаете, – пояснил нам Исаков.

«Хочу ли вернуться к футболу? Не знаю, как все сложится, но желание есть всегда» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Будет ли еще футбол в жизни Василия Исакова?

Впереди у Василия целая жизнь, в которой пока нет места футболу. Страшно осознавать, что человек отдал любимому делу всю жизнь и теперь понимает, что пока предстоит заниматься другим делом. Как вы понимаете, без каких-либо гарантий вернуться когда-нибудь к футболу.

«Я не знаю, где буду завтра, через полгода, год. Пока я здесь. После Мариуполя я планирую вернуться сюда обязательно. Хочу ли вернуться к футболу? Не знаю, как все сложится, но желание есть всегда», – грустно сказал Василий Исаков.