Игрок «Авангарда» Мирошниченко может пропустить сезон из-за проблем со здоровьем

Хоккеист омского «Авангарда» Иван Мирошниченко проходит лечение в Германии и может пропустить весь следующий сезон из-за проблем со здоровьем. Об этом сегодня официально сообщила клубная пресс-служба.

«Хоккейный клуб «Авангард» окажет игроку полную поддержку, возьмёт на себя все расходы, связанные с лечением. Желаем Ване скорейшего выздоровления и возвращения на лед», - говорится в заявлении клуба.

Точный диагноз омский клуб не называет, но по данным известного журналиста Алексея Шевченко речь идет о раке крови. Впрочем, другой журналист Дмитрий Ерыкалов опровергает данную информацию.

«Авангард» в первом раунде плей-офф играет против казанского «Ак Барса». Накануне омичи обыграли «барсов» в Казани (2:1 ОТ) и повели в серии со счетом 1 – 0.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах дебютной игры серии. Второй матч пройдет в Казани завтра в 19:30 по московскому времени.