«Год был уникальным»: Госкомитет РТ по тарифам напомнил об изменении цен на ЖКУ с июля

По итогам 2023 года Госкомитет РТ по тарифам принял 988 тарифных решений в отношении тысячи регулируемых организаций с суммарным объемом выручки 167 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по тарифам в Казани руководитель ведомства Александр Груничев.

«Тарифная кампания 2023-2024 годов характеризуется следующими показателями: индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в среднем по республике установлен в размер 10,8%, для 695 муниципальных образований рост платы граждан будет менее 10,8%. Для оставшихся 218 муниципальных образований индекс роста платы будет не более 15,7%. К примеру, в Кукморе фактический индекс составит 11,9%», — пояснил он.

Спикер подчеркнул, что для 72% жителей Татарстана рост платы будет менее 10,8%. Груничев также отметил, что «2023 год был уникальным», потому что индексация тарифов на коммунальные услуги не проводилась. Последняя индексация была проведена 1 декабря 2022 года, установленные тарифы действуют до 30 июня 2024 года — то есть на протяжении более полутора лет.