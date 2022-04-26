Игра на понижение: поможет ли льготная ставка под 9% оживить рынок жилья Казани

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки с 12% до 9% годовых. Риелторы признают, что желающих купить квартиру по ставке 12% было не очень много, спасали только дополнительные скидки от застройщиков. Вторичный рынок ждет очередное заседание Центробанка и снижение ключевой ставки.

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки с 12% до 9% годовых

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ведь под 17% годовых жилье не покупает почти никто. Единственное, что остается продавцам, – делать дисконт. Подробнее – в материале «Татар-информа».

Спрос можно восстановить

Условия льготной ипотеки стали привлекательнее. Ставка с 12% снизилась до 9%, а срок действия программы продлили до конца года (раньше она действовала только до 1 июля). В регионах в кредит можно брать до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 12 млн рублей.

«При том уровне инфляции ставка в 9% – это очень хорошая ставка», – прокомментировал новость вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Марат Хуснуллин: «При том уровне инфляции ставка в 9% – это очень хорошая ставка» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Добавим, что ставку на новостройки дополнительно субсидируют застройщики. Например, «Унистрой» предлагает ипотеку под 9,8% на весь срок кредитования. В «Ак Барс Доме» можно купить квартиру по ставке 5,9% годовых, но только в «Светлой Долине» ПК-17.

Директор агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов отмечает, что в апреле спросом пользовались именно предложения от застройщиков, а желающих купить новостройку по ставке 12% было немного. По его мнению, снижение ставки до 9% может восстановить спрос на первичное жилье.

«Но только если в дальнейшем не будет новостей о том, что ставку могут снизить еще. Иначе все займут выжидательную позицию», – считает эксперт.

Будет ли ажиотаж?

В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, Правительство также поддержало рынок недвижимости льготной ипотекой. Правда, ставка тогда была ниже – 6,5% годовых. Спрос на квартиры рос каждый месяц, а цены улетели в космос.

Сейчас участники рынка не ждут никакого ажиотажа. Многие из тех, кто собирался купить новостройку, сделали это еще в марте, когда льготная ставка была всего 7% Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сейчас участники рынка не ждут никакого ажиотажа. Многие из тех, кто собирался купить новостройку, сделали это еще в марте, когда льготная ставка была всего 7%. По данным на сайте «ДОМ.РФ», в марте число ипотечных сделок на первичное жилье год к году в России выросло почти на 60%.

В то же время часть потенциальных покупателей отказалась от ипотеки потому, что потеряла стабильный доход. Ведь ипотеку, даже на самых выгодных условиях, надо выплачивать.

Рынок вторички: недоступная ипотека и срочная продажа от «фиников»

Не будем забывать, что год назад ажиотажным спросом пользовались не только новостройки, но и вторичка. Ипотеку на готовое жилье можно было взять под 8% годовых – это дешевле нынешней льготной ипотеки.

Сейчас такие крупные банки, как Сбербанк и ВТБ, выдают кредит на вторичное жилье по ставке от 16,9%. Конечно, такую ипотеку почти никто не берет. По данным сайта «ДОМ.РФ», в марте число ипотечных сделок на вторичном рынке год к году снизилось на 26%. Эксперты прогнозируют, что Центробанк может снизить ставку рефинансирования до 15% уже 29 апреля.

Сейчас такие крупные банки, как Сбербанк и ВТБ, выдают кредит на вторичное жилье по ставке от 16,9% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Выжидательную позицию заняли и продавцы, и покупатели. Сделка проходит только если собственник делает значительную скидку – от 10% – либо продает уникальный объект с хорошим ремонтом и местоположением. Например, стильная квартира в центре Казани будет реализована.

Это рынок покупателя, а не продавца. Больше всего совершают сделки те, кто меняет “однушку” на “двушку” или “двушку” на “трешку”», – говорит директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

При этом, по ее словам, найти хорошее предложение – например, трехкомнатную хрущевку в центре Казани – довольно сложно. К тому же на вторичном рынке мало «чистых квартир». Анастасия Гизатова отмечает, что одни продают по доверенности квартиру сына, который живет в США, другие занижают стоимость в договоре. Такие сделки в будущем легко оспорить. Отдельная категория – бывшие вкладчики пирамиды «Финико». Они пытаются продать квартиры в срочном порядке, но если «финикийца» объявят банкротом, покупатель лишится квартиры.

Гуландам Фатхуллина

Фото на анонсе: © Михаил Захаров